В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ

В Госдуму был внесён законопроект, подразумевающий ежегодную выплату участникам Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в ВОВ в размере 75 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к документу.

Выплачивать деньги предлагается участникам и инвалидам ВОВ, лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осаждённого Севастополя", а также вдовам военнослужащих, погибших в период с 1941 по 1945 год.