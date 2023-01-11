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Опубликовано 11 января 2023, 13:10

В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ

В Госдуму был внесён законопроект, подразумевающий ежегодную выплату участникам Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в ВОВ в размере 75 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к документу.

Выплачивать деньги предлагается участникам и инвалидам ВОВ, лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осаждённого Севастополя", а также вдовам военнослужащих, погибших в период с 1941 по 1945 год.

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Ранее Правительство РФ предложило упростить порядок назначения ежемесячной выплаты Героям России и Героям труда. Также с 2023 года стало проще оплачивать маткапиталом образование детей.

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АГН "Москва" / Сандурская Софья

Ирина Фальке
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