Глава СК РФ Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Михалковым

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Никитой Михалковым. В ходе беседы глава ведомства заявил о важности и актуальности профессиональной деятельности режиссёра.

"Глава ведомства также отметил важность телевизионной деятельности Никиты Михалкова, обозначив, что его программа "БесогонТВ" по-прежнему острая, актуальная и играет важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодёжи", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также стороны обсудили непростое для страны время, необходимость сплочения вокруг общей цели и наличия активной позиции. Бастрыкин поблагодарил режиссёра за поддержку инициатив СК и его общественную деятельность.

"Будучи Почётным членом Общественного совета при СК России и попечительского совета Санкт-Петербургской академии СК России, Никита Сергеевич, несмотря на занятость, всегда находит время для творческих встреч и общения с молодёжью", — говорится в сообщении.