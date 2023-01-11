Глава СК РФ Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Михалковым
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / Михаил Терещенко
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Никитой Михалковым. В ходе беседы глава ведомства заявил о важности и актуальности профессиональной деятельности режиссёра.
"Глава ведомства также отметил важность телевизионной деятельности Никиты Михалкова, обозначив, что его программа "БесогонТВ" по-прежнему острая, актуальная и играет важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодёжи", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также стороны обсудили непростое для страны время, необходимость сплочения вокруг общей цели и наличия активной позиции. Бастрыкин поблагодарил режиссёра за поддержку инициатив СК и его общественную деятельность.
"Будучи Почётным членом Общественного совета при СК России и попечительского совета Санкт-Петербургской академии СК России, Никита Сергеевич, несмотря на занятость, всегда находит время для творческих встреч и общения с молодёжью", — говорится в сообщении.
Глава ведомства пожелал собеседнику скорейшего выздоровления и отметил, что миллионы россиян искренне переживают за него, а офицеры Следственного комитета всегда готовы оказать ему любую помощь и поддержку.
Напомним, что Никита Михалков попал в больницу 5 января в тяжёлом состоянии. В пресс-службе режиссёра заявили, что у него диагностирован грипп. Позже артиста перевели в реанимацию. Согласно результатам КТ, у Михалкова увеличилась площадь поражения лёгких и обострились хронические проблемы с сердцем.