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11 января, 10:11

Глава СК РФ Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Михалковым

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / Михаил Терещенко

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Никитой Михалковым. В ходе беседы глава ведомства заявил о важности и актуальности профессиональной деятельности режиссёра.

"Глава ведомства также отметил важность телевизионной деятельности Никиты Михалкова, обозначив, что его программа "БесогонТВ" по-прежнему острая, актуальная и играет важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодёжи", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Также стороны обсудили непростое для страны время, необходимость сплочения вокруг общей цели и наличия активной позиции. Бастрыкин поблагодарил режиссёра за поддержку инициатив СК и его общественную деятельность.

"Будучи Почётным членом Общественного совета при СК России и попечительского совета Санкт-Петербургской академии СК России, Никита Сергеевич, несмотря на занятость, всегда находит время для творческих встреч и общения с молодёжью", говорится в сообщении.

Глава ведомства пожелал собеседнику скорейшего выздоровления и отметил, что миллионы россиян искренне переживают за него, а офицеры Следственного комитета всегда готовы оказать ему любую помощь и поддержку.

Напомним, что Никита Михалков попал в больницу 5 января в тяжёлом состоянии. В пресс-службе режиссёра заявили, что у него диагностирован грипп. Позже артиста перевели в реанимацию. Согласно результатам КТ, у Михалкова увеличилась площадь поражения лёгких и обострились хронические проблемы с сердцем.

Матвей Шандрыголов

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