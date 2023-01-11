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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 10:14

МО РФ: Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга

Российские военные блокировали Соледар в ДНР с севера и юга, сейчас штурмовые отряды ведут бои в городе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной части города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе", — отметил он.

Что известно о штурме Соледара на текущий момент
Что известно о штурме Соледара на текущий момент

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР. По его словам, взятие под контроль этого города открывает выход к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению республики. В Кремле при этом призвали не спешить и подождать официальных заявлений по ситуации в Соледаре, добавив, что на этом участке есть положительная динамика в продвижении.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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