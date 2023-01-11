МО РФ: Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга
Российские военные блокировали Соледар в ДНР с севера и юга, сейчас штурмовые отряды ведут бои в городе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной части города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе", — отметил он.
Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР. По его словам, взятие под контроль этого города открывает выход к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению республики. В Кремле при этом призвали не спешить и подождать официальных заявлений по ситуации в Соледаре, добавив, что на этом участке есть положительная динамика в продвижении.
Vk.com / Минобороны России