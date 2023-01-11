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Опубликовано 11 января 2023, 10:20

ВС России уничтожили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР

ВС России уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ", сказал он.

Что известно о штурме Соледара на текущий момент
Что известно о штурме Соледара на текущий момент

Также в Минобороны отчитались о блокировке Соледара в ДНР подразделениями ВДВ с севера и юга. На данный момент российские военнослужащие ведут городские бои.

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VK / Минобороны России

Матвей Шандрыголов
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