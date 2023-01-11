ВС России уничтожили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
ВС России уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он.
Также в Минобороны отчитались о блокировке Соледара в ДНР подразделениями ВДВ с севера и юга. На данный момент российские военнослужащие ведут городские бои.
VK / Минобороны России