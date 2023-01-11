ВС России уничтожили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР

ВС России уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он.