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11 января, 10:20

ВС России уничтожили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР

ВС России уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ", сказал он.

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Также в Минобороны отчитались о блокировке Соледара в ДНР подразделениями ВДВ с севера и юга. На данный момент российские военнослужащие ведут городские бои.

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VK / Минобороны России

Матвей Шандрыголов

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