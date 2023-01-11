Более 30 бойцов ВСУ уничтожены ударами артиллерии и авиации РФ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. За сутки российским военным удалось уничтожить более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

"Ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новосёловское ЛНР уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля", — сказал Конашенков на брифинге.