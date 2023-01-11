Москалькова: Более 20 пропавших военных РФ найдены на Украине, некоторые возвращены домой

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявила, что в ходе прошедшей встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом был произведён обмен списками без вести пропавших военнослужащих. По её словам, было найдено более 20 российских бойцов, а некоторые из них уже вернулись домой.

"Мы обменялись списками без вести пропавших военнослужащих. Сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы, находятся в плену. Господин Лубинец со своей стороны тоже провёл работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 22 человек были найдены, некоторые из них были возвращены домой", — подчеркнула она в беседе с журналистами.