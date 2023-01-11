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11 января, 10:33

Учёные подняли панику из-за сверхустойчивых к ядам комаров-мутантов

В Азии обнаружили сверхустойчивых к инсектицидам комаров-мутантов

Учёные из Республики Гана и ряда азиатских стран выяснили, что комары – переносчики вируса денге и других болезней выработали пугающую устойчивость к инсектицидам. Об этом пишет портал Thaiger.

Исследователи отмечают, что из-за мутаций комары потеряли восприимчивость к химическим веществам в средствах для уничтожения вредных насекомых. В отдельных случаях устойчивость повысилась в тысячу раз.

Опыты показали, что количество инсектицидов, которое раньше могло убить почти 100% комаров, теперь уничтожает только около 7%. Даже доза, увеличенная в десять раз, убивает только 30% комаров-мутантов.

Учёные считают, что человечеству "срочно необходимы новые методы борьбы" с такими насекомыми. Для этого нужно разработать ряд новых химических препаратов для борьбы с комарами, чтобы люди могли чередовать их с инсектицидами, снижая вероятность мутации.

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Ирина Фальке

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