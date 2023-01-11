Российские истребители сбили украинский Су-27 над Донбассом

Украинская армия стала "беднее" ещё на два польских "Краба"

Украинская армия стала "беднее" ещё на два польских "Краба"

Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российские истребители сбили украинские Су-25, МиГ-29, а также вертолёт Ми-8. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, воздушные суда были ликвидированы в Донецкой Народной Республике.