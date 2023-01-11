Российские истребители сбили украинский Су-27 над Донбассом
Минобороны: Авиация ВКС России над Донбассом сбила украинский истребитель Су-27
Российские истребители Воздушно-космических сил сбили самолёт Су-27, принадлежащий украинской армии. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, объект ликвидировали в ДНР.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — сообщил Конашенков на брифинге.
Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российские истребители сбили украинские Су-25, МиГ-29, а также вертолёт Ми-8. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, воздушные суда были ликвидированы в Донецкой Народной Республике.
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