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11 января, 10:28

Российские истребители сбили украинский Су-27 над Донбассом

Минобороны: Авиация ВКС России над Донбассом сбила украинский истребитель Су-27

Российские истребители Воздушно-космических сил сбили самолёт Су-27, принадлежащий украинской армии. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, объект ликвидировали в ДНР.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — сообщил Конашенков на брифинге.

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Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российские истребители сбили украинские Су-25, МиГ-29, а также вертолёт Ми-8. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, воздушные суда были ликвидированы в Донецкой Народной Республике.

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Shutterstock

Оксана Попова

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