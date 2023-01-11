Третья за последние десять дней мощная вспышка произошла на Солнце
Мощная вспышка самого высокого класса (X) была зафиксирована минувшей ночью на Солнце. Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, это третье подобное явление за последние десять дней.
"За прошедшие десять дней Солнце произвело уже три вспышки высшего класса — X. Последняя из них зарегистрирована сегодня ночью, около 2:00 мск. Максимум излучения пришёлся на 01:47", — сказано в сообщении.
Центры активности (группы пятен) на Солнце 11 января 2023 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Специалисты рассказали, что всплеск солнечной активности, который наблюдается в эти дни, — крупнейший с 2017 года. Также указано, что рост числа вспышек говорит о приближении максимума активности Солнца, пик которого ожидается в течение двух-трёх ближайших лет. На сегодняшний день его уровень составляет примерно восемь по десятибалльной шкале.
А ранее телескоп "Хаббл" зафиксировал красного сверхгиганта, который в 500 раз больше Солнца. Однако дело не только в размере и возрасте звезды, а в той методике, которая использовалась для её поиска, а также в перспективах, которые это открывает для космической науки.
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