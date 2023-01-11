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Опубликовано 11 января 2023, 11:27
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Генсек НАТО призвал срочно действовать из-за потери ВСУ Соледара

Столтенберг: НАТО необходимо усилить помощь Киеву на фоне потери ВСУ Соледара

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь альянса Украине в связи с провалом ВСУ под Артёмовском и Соледаром. Об этом он сообщил перед началом совместного с Европейской комиссией заседания по вопросам поддержки Киева и безопасности стран блока.

"В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом и Соледаром в Восточной Украине. Это ещё раз показывает <...> как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", — сказал глава военного блока.

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Напомним, темпы освобождения Соледара впечатляют даже тех украинских скептиков, которые считали, что у Киева в этом городе всё под контролем. О том, что известно о штурме Соледара на текущий момент, — в нашем материале.

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Getty Images / Omar Havana

Ирина Фальке
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