"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 11:27

Генсек НАТО призвал срочно действовать из-за потери ВСУ Соледара

Столтенберг: НАТО необходимо усилить помощь Киеву на фоне потери ВСУ Соледара

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь альянса Украине в связи с провалом ВСУ под Артёмовском и Соледаром. Об этом он сообщил перед началом совместного с Европейской комиссией заседания по вопросам поддержки Киева и безопасности стран блока.

"В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом и Соледаром в Восточной Украине. Это ещё раз показывает <...> как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", — сказал глава военного блока.

МО РФ: Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга

МО РФ: Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга

Напомним, темпы освобождения Соледара впечатляют даже тех украинских скептиков, которые считали, что у Киева в этом городе всё под контролем. О том, что известно о штурме Соледара на текущий момент, — в нашем материале.

Обложка ©

Getty Images / Omar Havana

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров