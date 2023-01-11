Генсек НАТО призвал срочно действовать из-за потери ВСУ Соледара

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь альянса Украине в связи с провалом ВСУ под Артёмовском и Соледаром. Об этом он сообщил перед началом совместного с Европейской комиссией заседания по вопросам поддержки Киева и безопасности стран блока.

"В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом и Соледаром в Восточной Украине. Это ещё раз показывает <...> как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", — сказал глава военного блока.