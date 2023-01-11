При полном отказе от сахара человека ждёт настоящая ломка, но оно того стоит

Учёные давно доказали, что сахар вызывает процессы, напоминающие привыкание к наркотику, поэтому, если полностью исключить его из рациона, можно пережить что-то наподобие ломки. Об этом нашим коллегам из "Газеты.ru" рассказала диетолог и кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.

Неприятные ощущения начнутся через три-четыре дня после отказа от сахара, предупреждает врач. Сначала человек наверняка начнёт испытывать головную боль, раздражение и даже агрессию. Затем могут возникнуть нарушения в режиме питания: в привычное время обеда или ужина аппетит пропадёт, а ночью может атаковать внезапный приступ голода. Но это всё временно, отмечает Павличенко, так как симптомы отмены проходят через две-три недели.

"Спустя это время без сахара улучшается самочувствие и физическое состояние, снижается артериальное давление, содержание "плохого" холестерина и уровень глюкозы в крови. А поскольку сахар, и особенно фруктоза в составе сахара, — это дозозависимый токсин для печени, отказ от продукта приводит к нормализации функций этого органа", — объясняет врач.