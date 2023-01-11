При полном отказе от сахара человека ждёт настоящая ломка, но оно того стоит
Диетолог Павличенко предупредила, что при отказе от сладкого придётся две недели потерпеть очень неприятные симптомы
Учёные давно доказали, что сахар вызывает процессы, напоминающие привыкание к наркотику, поэтому, если полностью исключить его из рациона, можно пережить что-то наподобие ломки. Об этом нашим коллегам из "Газеты.ru" рассказала диетолог и кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.
Неприятные ощущения начнутся через три-четыре дня после отказа от сахара, предупреждает врач. Сначала человек наверняка начнёт испытывать головную боль, раздражение и даже агрессию. Затем могут возникнуть нарушения в режиме питания: в привычное время обеда или ужина аппетит пропадёт, а ночью может атаковать внезапный приступ голода. Но это всё временно, отмечает Павличенко, так как симптомы отмены проходят через две-три недели.
"Спустя это время без сахара улучшается самочувствие и физическое состояние, снижается артериальное давление, содержание "плохого" холестерина и уровень глюкозы в крови. А поскольку сахар, и особенно фруктоза в составе сахара, — это дозозависимый токсин для печени, отказ от продукта приводит к нормализации функций этого органа", — объясняет врач.
Чтобы помочь своему организму справиться с "сахарной" зависимостью, диетолог советует налегать на продукты, содержащие сложные углеводы: цельнозерновой хлеб, крупы, бобовые. Они усваиваются медленнее, что помогает человеку сохранить ощущение сытости и обеспечить постепенное высвобождение энергии. Свежие фрукты и овощи тоже полезны, так как содержат клетчатку и безопасные для здоровья природные сахара.
Ранее диетологи назвали продукты с неожиданно высоким содержанием сахара. В списке оказались макароны, крупы, почти все соки и кое-что ещё.
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