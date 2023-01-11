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11 января, 11:43

Священник призвал "не смешивать дар Божий с яичницей" и отказаться от гаданий на Святки

Священник Бабкин: Гадания дают иллюзию предопределённости и ложные гарантии

Как известно, с Рождественского сочельника по Крещение наступает период Святок, который издавна считался временем для гаданий. Девушки кидали валенки, жгли верёвки и даже привлекали к ритуалам петухов и куриц в надежде узнать свою судьбу. Как рассказал священник Николай Бабкин, от всех этих процедур стоит воздержаться.

"Гадания дают иллюзию предопределённости и ложные гарантии. С помощью суеверий человек защищается от мыслей о собственной неполноценности и незначительности и прячется от страшного непонятного мира под ритуалами и суевериями. Настолько пугает реальный мир", — написал он на странице во "ВКонтакте".

Бабкин пояснил, что в этот период верующим можно радоваться и веселиться, петь песнопения и колядовать, а вот гадания, наоборот, порицаются. Священник объяснил, что все эти ритуалы очень далеки от высоты духа православного богослужения и "смешивать дар Божий с яичницей" не нужно.

Что в тарелку положить, на судьбу поворожить: 3 главных блюда святочных гаданий

Что в тарелку положить, на судьбу поворожить: 3 главных блюда святочных гаданий

От святочных гаданий предостерёг и протоиерей Максим Первозванский. Он напомнил, что любые магические ритуалы являются обращением к нечистой силе. Конечно, те случаи, когда девушка выходит на улицу и спрашивает имя первого повстречавшегося на пути мужчины, чтобы "узнать", как будут звать её суженого, вряд ли можно назвать гаданием, подчеркнул Первозванский. По его словам, скорее это просто развлечение.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Оксана Попова
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