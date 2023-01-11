Священник призвал "не смешивать дар Божий с яичницей" и отказаться от гаданий на Святки

Как известно, с Рождественского сочельника по Крещение наступает период Святок, который издавна считался временем для гаданий. Девушки кидали валенки, жгли верёвки и даже привлекали к ритуалам петухов и куриц в надежде узнать свою судьбу. Как рассказал священник Николай Бабкин, от всех этих процедур стоит воздержаться.

"Гадания дают иллюзию предопределённости и ложные гарантии. С помощью суеверий человек защищается от мыслей о собственной неполноценности и незначительности и прячется от страшного непонятного мира под ритуалами и суевериями. Настолько пугает реальный мир", — написал он на странице во "ВКонтакте".

Бабкин пояснил, что в этот период верующим можно радоваться и веселиться, петь песнопения и колядовать, а вот гадания, наоборот, порицаются. Священник объяснил, что все эти ритуалы очень далеки от высоты духа православного богослужения и "смешивать дар Божий с яичницей" не нужно.