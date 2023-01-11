Более 350 жалоб на мусор из 57 регионов России поступило за новогодние праздники

Штаб по контролю за обращением с твёрдыми коммунальными отходами, сформированный на базе Российского экологического оператора (РЭО) с участием представителей региональных операторов и органов исполнительной власти российских субъектов, получил от граждан 350 обращений в новогодние праздники. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в СМИ и системе "РЭО Радар" о нарушениях в этой сфере зафиксировано 350 сообщений из 57 регионов страны в зоне ответственности 73 региональных операторов", — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

При этом подавляющее большинство обращений (344) касалось проблем с графиком вывоза мусора, а ещё шесть — больших объёмов отходов на контейнерных площадках. Подчёркивается, что жалоб на несанкционированные свалки, горящие полигоны, неприятный запах или дым не поступало.

По словам директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, все полученные обращения направлялись региональным операторам для дальнейшего решения. При этом в топ-5 проблемных регоператоров вошли представители Санкт-Петербурга, Татарстана и Волгоградской области.

"В топ-5 регоператоров, у которых возникли проблемы с вывозом отходов с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, вошли АО "НЭО" (Санкт-Петербург), ООО "УК "ПЖКХ" (Республика Татарстан), подмосковное ООО "Сергиево-Посадский РО", московское ГУП "Экотехпром", ООО "Ситиматик-Волгоград" (Волгоградская область)", — добавил он.

Что касается влияющих на возникновение проблем факторов, то Карелов выделил ограниченность доступа к контейнерам из-за запаркованности дворов, низкие температуры и обилие снега.