Раскрыт главный страх канцлера ФРГ Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц переживает, что запомнится в истории как "марионетка США". Об этом Ura.ru сказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции и профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, а также профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев.

"Какую закладывает перспективу [Шольц] для страны в будущем? Он понимает, что если Германия сейчас будет слепо подчиняться, то у него как у политика перспективы нет. У его партии — тоже. И он останется в памяти в образе американской марионетки. Это для европейских политиков унизительно", — пояснил аналитик.

Политолог уверен, что сейчас Шольц разрывается между обязательствами перед НАТО, Евросоюзом и осознанием, что будущее ФРГ за дружескими отношениями с Россией. К тому же немецкий канцлер хорошо видит, что у Берлина накопилось много проблем, начиная от демографии и заканчивая уменьшением объёма рынка, при этом поднимается Азия, которая готова потеснить Европу на мировой арене. По убеждению эксперта, в Шольце должен говорить прагматизм, подталкивающий к партнёрству с Москвой.

"Политика ЕС зомбирована только наверху, возможно, какими-то обстоятельствами или выплатами. Внешний же фактор — это борьба между республиканцами и демократами о помощи Украине. Всё это влияет на политику Германии сейчас", — добавил Евсеев.