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11 января, 12:20

Путин обратил внимание на важность подключения новых регионов к реализации нацпроектов

Президент Владимир Путин подчеркнул важность подключения новых российских регионов к реализации нацпроектов. Речь об этом зашла на совещании с членами правительства в среду.

"Необходимо подключить новые субъекты Федерации к реализации национальных проектов, а это в том числе означает, что мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием", — отметил глава государства.

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Напомним, что в декабре российский лидер поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов страны. Времени отводится не так много — до конца первого квартала 2023 года, чтобы через несколько лет ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье вышли на общероссийский уровень развития.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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