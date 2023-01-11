Путин обратил внимание на важность подключения новых регионов к реализации нацпроектов

Президент Владимир Путин подчеркнул важность подключения новых российских регионов к реализации нацпроектов. Речь об этом зашла на совещании с членами правительства в среду.

"Необходимо подключить новые субъекты Федерации к реализации национальных проектов, а это в том числе означает, что мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием", — отметил глава государства.