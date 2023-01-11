Путин: Сложная ситуация в новых регионах не повод откладывать решение проблем
Ситуация в новых российских регионах остаётся сложной. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду. Он отметил, что на отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь и обеспечена безопасность. Но это не повод откладывать решения проблем местных жителей, подчеркнул глава государства.
"Всё это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов, уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжёлые времена и хотят видеть изменения к лучшему", — отметил российский лидер.
Напомним, что президент Владимир Путин и ранее призывал дать жителям новых регионов почувствовать преимущества от жизни в России. Российский лидер отмечал, что новые субъекты нужно интегрировать в том числе в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. Лайф уже сообщал, что жители новых регионов России смогут трудоустроиться без документов о стаже и образовании, если они были потеряны или утрачены без возможности быстрого восстановления.