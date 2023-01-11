Путин: России необходимо добиться суверенного развития, вопреки внешнему давлению
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться суверенного развития страны, несмотря на внешнее давление и угрозы.
"Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время [решения] вопросов, связанных именно с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам", — сказал он в ходе совещания с членами правительства.
Также Владимир Путин напомнил, что с Россией не произошло ничего из того, что предрекал ей противник. По его словам, это результат работы не только правительства страны, но и граждан.
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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ