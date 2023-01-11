Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл новые назначения руководства специальной военной операцией. Так, командующим Объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

"11 января 2023 года министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства Специальной военной операцией. Командующим Объединённой группировкой войск назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов", — говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве объяснили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск ВС РФ, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.

Напомним, ранее эту должность занимал Суровикин. Его назначили командующим Объединённой группировкой войск 8 октября 2022 года.