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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 13:28
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Эрдоган поддержал идею гумкоридоров для вывоза раненых на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боевых действий на Украине. Он также заявил о необходимости распространить эту практику на другие регионы мира, например Сирию.

"Мы поддерживаем это. Но не только лишь в контексте ситуации между Россией и Украиной, но также и в связи с происходящим в Сирии, Ливии, Азербайджане. Мы принимаем оттуда раненых, лечим их в своих больницах и отправляем обратно", — отметил Эрдоган на международной конференции омбудсменов в Анкаре.

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Напомним, ранее идею гумкоридора между Россией и Украиной озвучил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Он назвал это "коридором воссоединения", который способствовал бы встрече семей, а также эвакуации детей, женщин и раненых.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
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