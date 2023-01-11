Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron из-за трека "Ойда"

Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Мирона Фёдорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron*, на 70 тысяч рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России в треке "Ойда". Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлёк виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей", — указано в тексте.

Исполнитель разместил клип в соцсети. По запросу прокуратуры психолого-лингвистическая экспертиза установила, что в треке 2022 года звучит призыв к отделению части территории от России и разрушению её целостности.

Как писал Лайф, Прокуратура Петербурга ранее подтвердила наличие в песне "Ойда" рэпера Oxxxymiron призывов к сепаратизму.