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11 января, 13:14

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron из-за трека "Ойда"

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 70 тысяч рублей за призыв к сепаратизму в треке "Ойда"

<p>Мирон Фёдоров (Oxxxymiron). Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin</p>

Мирон Фёдоров (Oxxxymiron). Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Мирона Фёдорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron*, на 70 тысяч рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России в треке "Ойда". Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлёк виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей", — указано в тексте.

Исполнитель разместил клип в соцсети. По запросу прокуратуры психолого-лингвистическая экспертиза установила, что в треке 2022 года звучит призыв к отделению части территории от России и разрушению её целостности.

Oxxxymiron оштрафовали за стрим 24 февраля

Oxxxymiron оштрафовали за стрим 24 февраля

Как писал Лайф, Прокуратура Петербурга ранее подтвердила наличие в песне "Ойда" рэпера Oxxxymiron призывов к сепаратизму.

* Признан иностранным агентом.

Татьяна Миссуми

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