Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron из-за трека "Ойда"
Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 70 тысяч рублей за призыв к сепаратизму в треке "Ойда"
Мирон Фёдоров (Oxxxymiron). Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin
Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Мирона Фёдорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron*, на 70 тысяч рублей за призывы к нарушению территориальной целостности России в треке "Ойда". Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.
"Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлёк виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей", — указано в тексте.
Исполнитель разместил клип в соцсети. По запросу прокуратуры психолого-лингвистическая экспертиза установила, что в треке 2022 года звучит призыв к отделению части территории от России и разрушению её целостности.
Как писал Лайф, Прокуратура Петербурга ранее подтвердила наличие в песне "Ойда" рэпера Oxxxymiron призывов к сепаратизму.
* Признан иностранным агентом.