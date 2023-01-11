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11 января, 13:25

Павел Дуров встретился в Дубае с премьер-министром ОАЭ

<p>Павел Дуров на встрече с премьер-министром ОАЭ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khalifasaeed</p>

Павел Дуров на встрече с премьер-министром ОАЭ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khalifasaeed

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с эмиром Дубая и премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. Кадры опубликовал глава протокола премьера Халиф Сайед.

Павел Дуров на встрече с премьер-министром ОАЭ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khalifasaeed

Павел Дуров на встрече с премьер-министром ОАЭ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khalifasaeed

Двоюродный брат эмира выложил фото в своих соцсетях и подписал публикацию: "Приветствуем основателя "Телеграма" в Дубае". На встрече также присутствовал наследный принц Дубая Хамдан Аль Мактум. Другие подробности и тематика мероприятия пока не известны.

Павел Дуров на встрече с премьер-министром ОАЭ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khalifasaeed

Павел Дуров на встрече с премьер-министром ОАЭ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khalifasaeed

Кстати, российские пользователи также отреагировали на появление Дурова в такой компании, без юмора не обошлось.

"Самый богатый человек в ОАЭ и какие-то люди в белом", — пошутили комментаторы.

Как сейчас выглядит и где живёт бывшая жена Павла Дурова, родившая ему дочь и сына

Как сейчас выглядит и где живёт бывшая жена Павла Дурова, родившая ему дочь и сына

Как уже писал Лайф в декабре прошлого года, Павел Дуров стал самым богатым человеком в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Журнал Forbes оценил состояние программиста в 15,1 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занял 123-е место.

Николь Вербер

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