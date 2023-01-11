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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 13:00
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ВСУ признали огромные потери под Артёмовском

WSJ: Украинские войска сообщают о больших потерях под Артёмовском

Вооружённые силы Украины признают, что несут огромные потери в районе Артёмовска. Об этом заявил представитель командования ВСУ в интервью изданию Wall Street Journal.

"Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться", — сказал военный.

ВСУ потеряли ещё два американских контрбатарейных радара
ВСУ потеряли ещё два американских контрбатарейных радара

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал срочно действовать из-за потери ВСУ Соледара. Темпы освобождения города впечатляют даже тех украинских скептиков, которые считали, что у Киева в этом районе всё под контролем. О том, что известно о штурме Соледара на текущий момент, — в нашем материале.

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Getty Images / SOPA Images / Iain Burns

Ирина Фальке
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