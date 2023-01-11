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11 января, 12:53

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор

Село Старый Хутор Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, есть повреждения в домах жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела.

ВСУ в период действия режима тишины применяли крупнокалиберную артиллерию

ВСУ в период действия режима тишины применяли крупнокалиберную артиллерию

А накануне, 10 января, ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате пострадало шесть человек. Одна женщина была госпитализирована с тяжёлыми ранениями.

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ТАСС / Антон Вергун

Александра Вишнякова

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