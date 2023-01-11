Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор
Село Старый Хутор Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, есть повреждения в домах жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела.
А накануне, 10 января, ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате пострадало шесть человек. Одна женщина была госпитализирована с тяжёлыми ранениями.
ТАСС / Антон Вергун