Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор

Село Старый Хутор Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, есть повреждения в домах жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела.