Юная художница подарила "живые" картины детской больнице в Петербурге
Юная художница Лиза Анисимова подарила свои "живые" картины детской больнице в Петербурге
Юная художница Лиза Анисимова передала свои картины из серии "Новогодний переполох" Детской городской больнице имени Раухфуса в Санкт-Петербурге, где она неделю лечилась в отделении челюстно-лицевой хирургии. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Одна из подаренных больнице картин Лизы Анисимовой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / elisabeth_anisimow
"Я когда здесь лежала, то мне казалось, что дни длятся очень долго. И я хотела, чтобы мои картины помогли отвлечься. И картины такие радостные, они помогают вызывать позитивные эмоции", — поделилась девушка.
Лиза Анисимова создаёт "живые" картины. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / elisabeth_anisimow
Лизе 16 лет, она родилась в США и успела окончить там школу экстерном. Но в 2020 году вместе с родителями девочка приехала в гости к бабушке в Петербург. Из-за пандемии семья осталась в России. Лиза увлекается рисованием и создаёт "живые" картины. Сначала она фотографирует своих героев в специально созданных декорациях, затем переносит снимок на холст и дорисовывает его, получая эффект оживших фигур. Теперь пациенты больницы в Петербурге смогут по достоинству оценить талант художницы, ведь картины украсят стены и подарят радость случайным зрителям.
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Instagram (соцсеть запрещена в России) / elisabeth_anisimow