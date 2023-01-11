Российских сотовых операторов начали штрафовать за содействие мошенникам

Каждое четвёртое совершаемое в Санкт-Петербурге преступление связано с телефонным мошенничеством, заявил прокурор города Виктор Мельник. По его словам, большинство скам-звонков поступает гражданам с территории Украины, Прибалтики и Польши. При этом обмануть жертву ненароком помогают сотовые операторы.

"Сотовые операторы предоставляют услуги IP-телефонии, которая позволяет сделать подмену номера. То есть человек видит номер, проверяет его в Интернете и понимает, что ему звонят из полиции, банка или прокуратуры. Чтобы эффективно противодействовать этому злу, мы начали привлекать эти сотовые компании к административной ответственности. Речь идёт о крупных штрафах", — рассказал он газете "Петербургский дневник".

Так, в 2022 году было заведено пять административных дел, что привело к большей сознательности операторов: они стали отсекать большинство сомнительных звонков.