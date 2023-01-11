Путин назвал приоритетом снижение бедности и рост реальных зарплат
Снижение бедности в России и рост реальных зарплат должны быть в приоритете у власти. Такое мнение озвучил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.
"Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства", — подчеркнул глава государства.
Напомним, что в конце 2022 года Путин сообщил, что уровень бедности в России снизился до 10,5% по итогам третьего квартал, и поручил сохранить позитивную динамику в данном направлении. А ранее президент заявлял, что зарплаты россиян должны расти быстрее цен. По словам российского лидера, на рынке труда сейчас отмечается минимальная безработица, а средняя зарплата по стране выросла на 12,7%.