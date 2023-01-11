Путин назвал приоритетом снижение бедности и рост реальных зарплат

Снижение бедности в России и рост реальных зарплат должны быть в приоритете у власти. Такое мнение озвучил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

"Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства", — подчеркнул глава государства.