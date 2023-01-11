Врач объяснила, когда ужин с мясными блюдами может закончиться летальным исходом

На сегодняшний день во всём мире существует множество разных блюд. Посещая ресторан или иное заведение, порой разбегаются глаза от изобилия яств, а многие после этого пытаются приготовить похожее лакомство дома. Однако, как рассказала врач клинической лабораторной диагностики и директор по продуктовой политике медицинской лаборатории "ЛабКвест" Анна Сафонова, неправильно приготовленное блюдо, например сырое или недоваренное, может привести к трагическим последствиям.

В беседе с "Газетой.ru" она сообщила, что речь в данном случае идёт о неверно приготовленном или вовсе не готовом мясе, в том числе птицы и рыбы. Например, многие виды сырого мяса богаты бактериями, в числе которых сальмонелла, клостридии, кишечная палочка и многие другие. Похожий набор содержится и в сырой рыбе, которая также может быть наполнена токсинами и ртутью. Уничтожить лишних "жителей" можно лишь при термической обработке.

"Мясные и рыбные продукты без достаточной термической обработки часто содержат личинки гельминтов, а также вирус гепатита А. Из гельминтов, заражение которыми происходит через мясо, наиболее часто в нашей полосе встречаются трихинеллез, эхинококкоз, описторхоз, тениоз и цистицеркоз", — объяснила медик.

В большинстве случаев, по словам Сафоновой, заражение гельминтозом происходит при употреблении рыбы и мяса диких животных, которые не прошли ветконтроль. Чтобы не подхватить эту болезнь, нужно покупать мясо в местах с наличием лабораторного контроля.

После покупки мясо нужно правильно термически обработать, чтобы убить всех микробов, вызывающих болезни. Врач объяснила, что это 63°C для цельных кусков говядины, телятины, баранины и свинины, включая свежую ветчину. Кроме того 63°C понадобится для рыбы с плавниками и 71°C — для свиного и говяжьего фарша. Для приготовления птицы — 74°C.

Разделывать мясо и рыбу надо на отдельных досках подальше от продуктов, которые не обрабатываются термически, например хлеб или фрукты. Врач предупредила, что бактерии из мяса быстро размножаются на подобного рода продуктах, "вызывая тяжелейшие отравления, в том числе с летальным исходом".