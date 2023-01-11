Звезда "Каменской" Никоненко назвал патриотизм способом выживания

Советский и российский актёр Сергей Никоненко заявил, что патриотизм помогает выжить в этом мире. Таким мнением народный артист РСФСР, звезда "Каменской" и других популярных сериалов поделился в беседе с газетой "Петербургский дневник".

В ходе интервью режиссёр отметил, что кинематограф должен поднимать боевой дух военнослужащих и фиксировать в памяти людей все произошедшие трагедии и совершённые подвиги. По его словам, если участники спецоперации, которые видели боевые действия своими глазами, по возвращении поступят в наши творческие вузы, уже совсем скоро в стране может появиться настоящее кино о войне.

"Я верю, что и здесь у нас произойдут изменения. Во-первых, если прошедшие войну парни поступят в вузы, они же с собой принесут свой опыт, мужество, силу характера. Во-вторых, я очень надеюсь, что студенты, которые уже там учатся, повзрослеют и помудреют. Что опасность, которая нависла над страной, испытания, которые мы все сейчас проходим, заставят их понять: патриотизм — это не пустое слово. Патриотизм — способ выживания в этом мире", — заявил Никоненко.