Путин: РФ будет укреплять обороноспособность и решит проблемы обеспечения СВО
Россия будет укреплять свою обороноспособность и решит все проблемы с обеспечением нужд СВО, заявил президент страны Владимир Путин.
"Будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооружённых сил, частей, задействованных в специальной военной операции", — сказал он в ходе совещания с членами правительства.
Также Владимир Путин заявил, что с РФ не произошло того, что ей предрекал враг. Он отметил, что заслуга в этом принадлежит не только правительству страны, но её гражданам.
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LIFE / Павел Баранов