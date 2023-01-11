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11 января, 12:34

Путин: РФ будет укреплять обороноспособность и решит проблемы обеспечения СВО

Россия будет укреплять свою обороноспособность и решит все проблемы с обеспечением нужд СВО, заявил президент страны Владимир Путин.

"Будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооружённых сил, частей, задействованных в специальной военной операции", сказал он в ходе совещания с членами правительства.

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Также Владимир Путин заявил, что с РФ не произошло того, что ей предрекал враг. Он отметил, что заслуга в этом принадлежит не только правительству страны, но её гражданам.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Шандрыголов

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