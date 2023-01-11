Путин: РФ будет укреплять обороноспособность и решит проблемы обеспечения СВО

Россия будет укреплять свою обороноспособность и решит все проблемы с обеспечением нужд СВО, заявил президент страны Владимир Путин.

"Будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооружённых сил, частей, задействованных в специальной военной операции", — сказал он в ходе совещания с членами правительства.