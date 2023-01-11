Чемпион мира Репилов раскрыл характеристики созданных для него чудо-саней

Трёхкратный чемпион мира в санном спорте Роман Репилов отметил высокое качество креплений и отличный внешний вид инновационных саней, созданных для него петербургскими учёными. Он рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что ему лично удалось внести вклад в разработку снаряжения.

Высокая точность сборки чудо-саней обеспечивает идеальную аэродинамику, заметил Репилов. Благодаря консультациям с изобретателями "от каждого сантиметра" удалось добиться лучших параметров для скорости. На новый спортивный инвентарь уже обратили внимание и коллеги чемпиона. Многие захотели приобрести себе такие же сани не только из-за их характеристик, но и красивого внешнего вида.