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11 января, 12:51

Жителям Красноярского края предложили купить берлогу "под ключ" с медведицей Машкой

В Красноярском крае полиция ищет автора объявления о продаже берлоги вместе с медведицей

Красноярские полицейские заинтересовались автором объявления, решившим продать берлогу в лесу вместе с медведицей. Неизвестный утверждает, что с документами всё в порядке и жильё — "под ключ".

Сообщение о продаже появилось в нескольких местных пабликах во "ВКонтакте". Неизвестный человек разместил объявление, сопроводил фотографией и рассказал о деталях. По его словам, берлога находится в двухстах километрах от Красноярска, с отделкой "под ключ" и всеми необходимыми документами. К жилью "бонусом" идёт медведица Машка, которая весит около 160–180 кг.

В Красноярском крае жителям предложили купить берлогу вместе с медведицей Машкой. Фото © VK / "Подслушано в Абане"

В Красноярском крае жителям предложили купить берлогу вместе с медведицей Машкой. Фото © VK / "Подслушано в Абане"

Подписчики пабликов поняли шутку и поблагодарили автора за поднятое настроение. Некоторые подыгрывали и интересовались, какой метраж у жилья в лесу, однако её не оценили сотрудники полиции и теперь ищут автора.

"Полицейскими инициирована проверка по факту размещения в сети Интернет объявления о продаже информации о местонахождении берлоги с медведем на территории Красноярского края", рассказали в краевом МВД.

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Обложка ©

VK / "Подслушано в Абане"

Оксана Попова

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