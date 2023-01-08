ВСУ в период действия режима тишины применяли крупнокалиберную артиллерию
Украинские военные интенсивно продолжали обстреливать населённые пункты и позиции российских войск в течение всего периода действия режима прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и миномётных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз", — сказал он в ходе брифинга.
Только по жилым кварталам Донецка ВСУ выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а также свыше 20 реактивных снарядов систем залпового огня. В Запорожской области, по словам Конашенкова, артиллерийский огонь украинские подразделения открывали 89 раз, а на Херсонском и Криворожском направлениях — 55 раз.
Ранее Минобороны РФ сообщило об "операции возмездия" в ответ на удар киевского режима по дислокации российских военных в Макеевке. В её рамках было уничтожено более 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске.
ТАСС / AP / Andrew Marienko