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8 января, 13:04

ВСУ в период действия режима тишины применяли крупнокалиберную артиллерию

Украинские военные интенсивно продолжали обстреливать населённые пункты и позиции российских войск в течение всего периода действия режима прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и миномётных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз", — сказал он в ходе брифинга.

Только по жилым кварталам Донецка ВСУ выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а также свыше 20 реактивных снарядов систем залпового огня. В Запорожской области, по словам Конашенкова, артиллерийский огонь украинские подразделения открывали 89 раз, а на Херсонском и Криворожском направлениях — 55 раз.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об "операции возмездия" в ответ на удар киевского режима по дислокации российских военных в Макеевке. В её рамках было уничтожено более 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске.

Обложка ©

ТАСС / AP / Andrew Marienko

Наталья Исакова

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