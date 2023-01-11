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10 января, 21:07

Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до шести

Белгородский губернатор Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до шести

Количество пострадавших при обстреле вечером 10 января города Шебекина в Белгородской области выросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточнённая информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжёлыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается",написал глава региона в телеграм-канале.

Пяти пострадавшим оказана бригадами скорой помощи, они отпущены на амбулаторное лечение, добавил губернатор.

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Напомним, изначально сообщалось о двух пострадавших в результате обстрела Шебекино. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что на месте работают все оперативные службы.

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Telegram / Настоящий Гладков

Юлия Коновалова

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