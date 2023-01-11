Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до шести

Количество пострадавших при обстреле вечером 10 января города Шебекина в Белгородской области выросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточнённая информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжёлыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается", — написал глава региона в телеграм-канале.

Пяти пострадавшим оказана бригадами скорой помощи, они отпущены на амбулаторное лечение, добавил губернатор.