Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до шести
Белгородский губернатор Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до шести
Количество пострадавших при обстреле вечером 10 января города Шебекина в Белгородской области выросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Уточнённая информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжёлыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается", — написал глава региона в телеграм-канале.
Пяти пострадавшим оказана бригадами скорой помощи, они отпущены на амбулаторное лечение, добавил губернатор.
Напомним, изначально сообщалось о двух пострадавших в результате обстрела Шебекино. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что на месте работают все оперативные службы.
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