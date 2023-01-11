Масштабный сбой парализовал работу пилотов в США
Федеральное авиационное управление США распорядилось на полтора часа приостановить все вылеты внутренних рейсов
Вылеты всех внутренних рейсов в США приостановлены на ближайшие часы из-за масштабного сбоя в системе оповещения пилотов. Об этом сообщило американское Федеральное авиационное управление (FAA) в своём твиттере.
"Авиакомпаниям поручено приостановить все внутренние вылеты до 9:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск. — Прим. Лайфа), чтобы информация о безопасности полётов была проверена", — информирует ведомство.
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Напомним, что в конце 2022 года США сняли санкции с ряда российских компаний ради безопасности в сфере авиации. Среди них — Объединённая авиастроительная корпорация, предприятие "Иркут", Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова, ПАО "Туполев" и некоторые другие авиационные предприятия.
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