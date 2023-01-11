Масштабный сбой парализовал работу пилотов в США

Вылеты всех внутренних рейсов в США приостановлены на ближайшие часы из-за масштабного сбоя в системе оповещения пилотов. Об этом сообщило американское Федеральное авиационное управление (FAA) в своём твиттере.

"Авиакомпаниям поручено приостановить все внутренние вылеты до 9:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск. — Прим. Лайфа), чтобы информация о безопасности полётов была проверена", — информирует ведомство.