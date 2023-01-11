Учёные нашли связь между любовью мужчин к спорткарам и размером пениса

Переживающие из-за размера своего пениса мужчины более склонны к покупке спортивного автомобиля, выяснили психологи из Университетского колледжа Лондона. Согласно работе, опубликованной в PsyarXiv, в ходе

эксперимента учёные называли добровольцам разные факты (иногда ложные), после чего предлагали им рассказать о желании приобрести какой-либо продукт.