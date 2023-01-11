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11 января, 15:36

Учёные нашли связь между любовью мужчин к спорткарам и размером пениса

Переживающие из-за размера своего пениса мужчины более склонны к покупке спортивного автомобиля, выяснили психологи из Университетского колледжа Лондона. Согласно работе, опубликованной в PsyarXiv, в ходе

эксперимента учёные называли добровольцам разные факты (иногда ложные), после чего предлагали им рассказать о желании приобрести какой-либо продукт.

В целях конспирации мужчинам называли факты из самых разных сфер, однако в главной части эксперимента одной половине сказали, что средняя длина пениса равна 10 сантиметрам, а другой — 18 сантиметрам. На самом деле реальное значение находится примерно посередине, а целью лжи было склонение участников к полярным мнениям о своём достоинстве. После этого им предложили сказать, что они думают о покупке спорткара.

Выяснилось, что осознание испытуемыми недостаточной величины своего полового члена прямо коррелировало с высоким желанием приобрести спортивный автомобиль. Теперь авторы считают, что покупка такого транспорта может быть формой компенсации психологических комплексов.

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Лайф писал, что китайские учёные создали искусственный пенис и уже успешно протестировали его на свиньях-импотентах. Исследователи считают, что технология может помочь при травмах и болезнях полового члена.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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