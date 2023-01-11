Голикова: Жители новых регионов РФ подали более двух тысяч заявлений на единое пособие
Жители новых регионов России подали более двух тысяч заявлений на единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова после совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
"Новые регионы — не исключение, у них также вводится это единое пособие... Уже сейчас, по состоянию на вчерашний вечер, таких заявлений подано 2059", — отметила вице-премьер.
По её словам, пока не все соответствующие услуги на новых территориях предоставляются в электронном виде из-за неготовности цифровых систем, но жители могут подать заявления в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда.
Напомним, что закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка президент России Владимир Путин подписал 21 ноября 2022 года. Бумажные заявления на единое пособие начали принимать с 9 января, а электронные — с 28 декабря. Через портал "Госуслуги" уже подано свыше одного миллиона заявок, а через Соцфонд — более 850 тысяч.
ТАСС / Антон Новодережкин