"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 15:25

Голикова: Жители новых регионов РФ подали более двух тысяч заявлений на единое пособие

Жители новых регионов России подали более двух тысяч заявлений на единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова после совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"Новые регионы — не исключение, у них также вводится это единое пособие... Уже сейчас, по состоянию на вчерашний вечер, таких заявлений подано 2059", отметила вице-премьер.

По её словам, пока не все соответствующие услуги на новых территориях предоставляются в электронном виде из-за неготовности цифровых систем, но жители могут подать заявления в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда.

Россиянам объяснили, кто может рассчитывать на универсальное пособие

Россиянам объяснили, кто может рассчитывать на универсальное пособие

Напомним, что закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка президент России Владимир Путин подписал 21 ноября 2022 года. Бумажные заявления на единое пособие начали принимать с 9 января, а электронныес 28 декабря. Через портал "Госуслуги" уже подано свыше одного миллиона заявок, а через Соцфонд — более 850 тысяч.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров