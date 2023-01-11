Голикова: Жители новых регионов РФ подали более двух тысяч заявлений на единое пособие

Жители новых регионов России подали более двух тысяч заявлений на единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова после совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"Новые регионы — не исключение, у них также вводится это единое пособие... Уже сейчас, по состоянию на вчерашний вечер, таких заявлений подано 2059", — отметила вице-премьер.