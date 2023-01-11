Водитель трапа под наркотиками протаранил самолёт в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево водитель телетрапа врезался в самолёт и чуть не оторвал ему дверь, когда начал отъезжать с пассажирами. Мужчина, предположительно, находился в наркотическом опьянении. Об этом Лайф узнал от источника.

34-летний сотрудник наземной службы был допущен к работе врачами аэропорта, поэтому сейчас предстоит выяснить, как состояние мужчины не заметили при проверке, добавил собеседник Лайфа. Он рассказал, что после инцидента у всех сотрудников были досмотрены личные шкафчики на предмет запрещённых веществ. В Шереметьево подтвердили, что случай с телетрапом имел место накануне, но наркотики якобы не фигурируют в деле.

"Работник, выполнявший операцию по наземному обслуживанию, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Работнику незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, где находится на данный момент под наблюдением медиков с предварительным диагнозом "отравление", — гласит версия пресс-службы аэропорта.

Там добавили, что лайнер получил незначительное "повреждение лакокрасочного покрытия двери" и смог благополучно выполнить рейс.