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11 января, 15:02

Комиссия по этике вынесла предупреждение депутату Васильеву за видео из Мексики

<p>Депутат Курской областной Думы Максим Васильев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/maximusbait" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Васильев</a></p>

Депутат Курской областной Думы Максим Васильев. Обложка © VK / Максим Васильев

Комиссия по депутатской этике Курской областной Думы объявила предупреждение парламентарию Максиму Васильеву, который несколько дней назад записал видеопривет из солнечной Мексики. Народные избранники усмотрели в его действиях нарушение этических норм.

"Депутат принёс публичные извинения перед избирателями и коллегами. Комиссия объявила депутату предупреждение о недопущении нарушений правил депутатской этики", — заявила пресс-служба Думы.

Сам Васильев признал, что считает критику в свой адрес справедливой. По словам депутата, его поступок действительно выглядит неуместным в сегодняшней обстановке. Однако парламентарий утверждает, что скандальное видео было записано исключительно для личного архива, которое было украдено и опубликовано. Теперь разбираться в том, каким образом ролик попал в Сеть, будет полиция — народный избранник написал заявление в правоохранительные органы.

Лайф рассказывал, что губернатор региона Роман Старовойт раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева. Народный избранник разместил видеопривет из солнечной Мексики, в то время как граничащая с Украиной область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Оценку его новогодним каникулам дали не только избиратели, но и зампред Совета Федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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Оксана Попова

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