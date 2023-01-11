Комиссия по этике вынесла предупреждение депутату Васильеву за видео из Мексики

Комиссия по депутатской этике Курской областной Думы объявила предупреждение парламентарию Максиму Васильеву, который несколько дней назад записал видеопривет из солнечной Мексики. Народные избранники усмотрели в его действиях нарушение этических норм.

"Депутат принёс публичные извинения перед избирателями и коллегами. Комиссия объявила депутату предупреждение о недопущении нарушений правил депутатской этики", — заявила пресс-служба Думы.

Сам Васильев признал, что считает критику в свой адрес справедливой. По словам депутата, его поступок действительно выглядит неуместным в сегодняшней обстановке. Однако парламентарий утверждает, что скандальное видео было записано исключительно для личного архива, которое было украдено и опубликовано. Теперь разбираться в том, каким образом ролик попал в Сеть, будет полиция — народный избранник написал заявление в правоохранительные органы.