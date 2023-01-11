"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 14:58

В Гатчине коммунальщик на экскаваторе закопал ребёнка под огромным снежным "курганом"

В Гатчине коммунальщик на экскаваторе засыпал ребёнка снегом, малыша откапывали лопатами

Коммунальщики случайно завалили снегом ребёнка во время уборки одного из дворов в Гатчине Ленинградской области. Трагедии удалось избежать благодаря бдительным прохожим. Видео спасательной операции появилось в Сети.

В Гатчине коммунальщик засыпал ребёнка снегом, его откапывали лопатами. Видео © VK / Инциденты Санкт-Петербурга

Мальчик катался с горки, а рядом спецтехника чистила территорию. Как рассказали очевидцы, малыш просто не успел отойти, когда один из экскаваторов высыпал на него огромную снежную кучу. Увидевшие это прохожие тут же остановили машину, и тогда коммунальщики бросились откапывать мальчика, кто руками, кто лопатами. На кадрах видно, что пострадавшему повезло, голова всё же осталась торчать над сугробом.

В финале ролика малыш полностью освобождён из-под "кургана" и уже пытается сам выкарабкаться. О состоянии ребёнка не сообщается. Предварительно, виноват в случившемся водитель спецтехники, который должен был убедиться в безопасности манёвра.

На Камчатке коммунальщик засыпал кучей снега 11-летнего мальчика при расчистке двора

На Камчатке коммунальщик засыпал кучей снега 11-летнего мальчика при расчистке двора

Ранее десятилетнего ребёнка в Анжеро-Судженске госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он попал под снежную лавину. Спасти потерпевшего смогли очевидцы, которые и вызвали медиков на место трагедии.

Обложка ©

VK / Инциденты Санкт-Петербурга

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров