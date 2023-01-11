Стоматолог объяснила, когда надо чистить зубы — перед завтраком или после

Родители в один голос с врачами с самого детства твердят о важности чистки зубов. Но как понять, когда именно в утреннее время проводить гигиеническую процедуру — до или после завтрака? Ответы на эти и другие вопросы изданию Onet дала стоматолог Агнешка Юшкевич из Medicover Stomatologia Łódź Pomorska.

Согласно результатам исследования, почти 80% стоматологов чистят зубы после завтрака, 12,2% делают это перед едой, а оставшиеся 10% проводят двойную гигиену. По словам Агнешки Юшкевич, особенно важно делать это после завтрака, чтобы не стать привлекательным объектом для кариозных бактерий.

"Стандартная рекомендация — чистить зубы после еды. Это происходит потому, что мы удаляем остатки пищи, особенно простые сахара, которые являются питательной средой для кариозных бактерий, и нейтрализуем кислотную реакцию", — объяснила дантист.

Кроме того, при чистке зубов после завтрака нейтрализуется кислотная реакция. Однако такой вариант не подходит для любителей потреблять кислые фрукты или пить сок во время первого приёма пищи. Дело в том, что фтор готовит эмаль и делает более устойчивой к кислотам.

Помимо времени чистки зубов споры также ведутся о способе. Так, почти половина дантистов отдают предпочтение самым простым щёткам, в то время как 46% используют электрические. Среди них 29% хвалят звуковые модели, а 17% — магнитные. Однако стоит отметить, что ни один врач не использует зубную щётку с жёсткой щетиной.