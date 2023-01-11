У заслуженного тренера по фигурному катанию Алексея Мишина подозрение на пневмонию
Заслуженный тренер России Алексей Мишин заболел, эту информацию он сам подтвердил Лайфу, однако диагноз раскрывать не стал. При этом, по данным РИА "Новости", у тренера подозревают пневмонию.
"Врачи говорят: "Лечись", — а я подозреваю, что в очередной раз выживу. Как ни странно, жар есть, но температуры нет. На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить", — рассказал Мишин.
Супруга специалиста Татьяна Мишина подтвердила ТАСС, что заболевание протекает без высокой температуры. Сейчас тренер находится на даче, чтобы "никого не заразить и спокойно отлежаться".
"Он заболел, но несильно: голос сел, на каток не ходит, лечится, ещё с Красноярска (чемпионат России в Красноярске 22–25 декабря. — Прим. ред.) это потянулось. Посмотрим, как будет вечером, днём он говорил, что уже лучше. Будем надеяться, что это не грипп", — рассказала она.
Алексею Мишину 81 год, он работает в Санкт-Петербурге. Среди его воспитанников чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призёр Олимпиады-2018 Михаил Коляда и другие фигуристы.
А ранее в реанимацию с пневмонией попал олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров. По данным СМИ, в начале января Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха. Одно из выступлений — в канун Рождества в Ногинске — проходило на 25-градусном морозе. Сейчас состояние фигуриста оценивается как крайне тяжёлое, спортсмен находится под медикаментозной седацией.
ТАСС / Сергей Бобылев