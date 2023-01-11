У заслуженного тренера по фигурному катанию Алексея Мишина подозрение на пневмонию

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заболел, эту информацию он сам подтвердил Лайфу, однако диагноз раскрывать не стал. При этом, по данным РИА "Новости", у тренера подозревают пневмонию.

"Врачи говорят: "Лечись", — а я подозреваю, что в очередной раз выживу. Как ни странно, жар есть, но температуры нет. На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить", — рассказал Мишин.

Супруга специалиста Татьяна Мишина подтвердила ТАСС, что заболевание протекает без высокой температуры. Сейчас тренер находится на даче, чтобы "никого не заразить и спокойно отлежаться".

"Он заболел, но несильно: голос сел, на каток не ходит, лечится, ещё с Красноярска (чемпионат России в Красноярске 22–25 декабря. — Прим. ред.) это потянулось. Посмотрим, как будет вечером, днём он говорил, что уже лучше. Будем надеяться, что это не грипп", — рассказала она.