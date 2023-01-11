Размер МРОТ в новых регионах страны сравнялся с общероссийским

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых российских регионах составляет 16 242 рубля, как и по всей стране. Об этом сообщила на совещании правительства в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"Уже с 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории Российской Федерации в старых границах", — проинформировала она.