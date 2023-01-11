Размер МРОТ в новых регионах страны сравнялся с общероссийским
Вице-премьер Голикова сообщила, что с 1 января в новых российских регионах установлен МРОТ на уровне 16 242 рублей
С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых российских регионах составляет 16 242 рубля, как и по всей стране. Об этом сообщила на совещании правительства в среду вице-премьер Татьяна Голикова.
"Уже с 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории Российской Федерации в старых границах", — проинформировала она.
Ранее президент Владимир Путин призывал дать жителям новых регионов почувствовать преимущества от жизни в России. Российский лидер отмечал, что новые субъекты нужно интегрировать в том числе в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. Лайф уже сообщал, что жители новых регионов России смогут трудоустроиться без документов о стаже и образовании, если они были потеряны или утрачены без возможности быстрого восстановления.
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