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11 января, 14:35

Президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard

Президент Польши Анджей Дуда обещал передать Украине роту танков Leopard. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита во Львов.

"Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции. Такое решение в Польше уже есть", рассказал польский лидер.

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А ранее европейское издание Politico узнало, что Франция и Польша подталкивают Германию к передаче Киеву танков Leopard. По его данным, Варшава планирует организовать масштабную коалицию на Западе для поставки Киеву немецких машин.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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