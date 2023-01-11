Президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard

Президент Польши Анджей Дуда обещал передать Украине роту танков Leopard. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита во Львов.

"Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции. Такое решение в Польше уже есть", — рассказал польский лидер.