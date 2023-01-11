У педагога из Петербурга нашли архив детского порно, но он винит во всём экс-коллегу

На компьютере школьного учителя из Санкт-Петербурга обнаружили архив с детской порнографией. Как узнал портал 78.ru, сам 21-летний педагог все обвинения отрицает и утверждает, что материалы загрузил кто-то другой.

По данным издания, мужчина работал в школе Пушкинского района города с сентября прошлого года звукорежиссёром и вёл фотокружок для детей. Летом он трудился вожатым в лагере при учреждении. Архив с интимными материалами нашли случайно: на него наткнулась коллега преподавателя вместе с учениками.

На одном из кадров была шестиклассница, родители которой обращались ранее в школу по поводу её сомнительной переписки с предполагаемым автором архива. В частности, молодой преподаватель называл девочку "котиком". После этого ученицу отправили к психологу, а с юношей провели разъяснительную беседу.

Однако молодой учитель в школе не задержался: его уволили в октябре прошлого года за некие другие конфликты, а интимный контент был найден якобы уже после его ухода. Также указано, что дата создания материалов — лето прошлого года. Именно тогда мужчина работал вожатым в лагере.

Удалось выяснить, что бывший учитель живёт с мамой – офисным работником, папой-юристом и братом. Его семья на хорошем счету: соседка призналась, что парень вежлив, воспитан и окончил 10 классов школы при консерватории. Она рассказала, что экс-педагог дружит с её внуком, который никогда ничего плохого о товарище не говорил. Сам мужчина в беседе с телеграм-каналом "Mash на Мойке" заявил, что его подставила бывшая коллега.

В Санкт-Петербурге у педагога нашли на компьютере архив детского порно, но он вину отрицает. Видео © t.me / Mash на Мойке

Он объяснил, что уволился из школы "давным-давно" и ни про какие материалы ничего не знает. По словам молодого человека, рабочий компьютер был в открытом доступе, а пароль знали все. Вместе с ним в кабинете работало ещё четыре преподавателя, а ученики прибегали монтировать видео и редактировать фотографии.

"Я не знаю, [кто мог это сделать]. Просто, наверное, не в особо хорошем ключе я расстался с одной из коллег, наверное, кто-то гадит. С коллегой просто не сошлись характерами. Я так полагаю, что это её рук дело", — убеждён петербуржец.