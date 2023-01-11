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11 января, 14:18

Петербуржец убил сына, закопал тело в лесу и заявил о его исчезновении в полицию

Пенсионера из Зеленогорска задержали по подозрению в убийстве 47-летнего сына

74-летний пенсионер из Зеленогорска стал подозреваемым в убийстве сына. Об инциденте сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах Петербурга.

По предварительной версии следствия, в ночь на 25 декабря пожилой мужчина повздорил с 47-летним сыном и несколько раз ударил его палкой по голове. Тот скончался на месте. Подозреваемый решил скрыть следы преступления, вывез тело в посёлок Ушково и закопал в лесу.

3 января убийца сам же обратился в полицию с сообщением о пропаже родственника. А 10 января полицейские обнаружили в лесополосе тело "пропавшего" с повреждениями головы.

Согласно версии следствия, конфликт между мужчинами возник из-за злоупотребления погибшим спиртным. По факту убийства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Мальчик из Коломны, которого пыталась убить собственная мать, пришёл в сознание

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А на Алтае мужчина убил бывшую жену и спрятал тело на крыше дома. Как уточнили в Следкоме, между ними произошёл конфликт на почве квартирного вопроса.

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shutterstock

Ирина Фальке

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