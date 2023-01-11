Петербуржец убил сына, закопал тело в лесу и заявил о его исчезновении в полицию

74-летний пенсионер из Зеленогорска стал подозреваемым в убийстве сына. Об инциденте сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах Петербурга.

По предварительной версии следствия, в ночь на 25 декабря пожилой мужчина повздорил с 47-летним сыном и несколько раз ударил его палкой по голове. Тот скончался на месте. Подозреваемый решил скрыть следы преступления, вывез тело в посёлок Ушково и закопал в лесу.

3 января убийца сам же обратился в полицию с сообщением о пропаже родственника. А 10 января полицейские обнаружили в лесополосе тело "пропавшего" с повреждениями головы.

Согласно версии следствия, конфликт между мужчинами возник из-за злоупотребления погибшим спиртным. По факту убийства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.