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11 января, 14:00

Мурашко: В новых регионах России медосмотры прошли уже более 110 тысяч детей

На сегодняшний день врачи провели медосмотры более 110 тысяч детей из новых регионов России. Такими цифрами на совещании с президентом страны поделился министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Осмотрены более 110 тыс. детей <…>. Планируем завершить до конца учебного года всю эту работу. По результатам профилактических осмотров такая важная цифра — более 50% диагнозов — это впервые установленные диагнозы", — сказал глава министерства.

Массовую диспансеризацию детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин поручил провести в октябре прошлого года. Он подчеркнул, что профосмотры, которые будут проходить с согласия родителей, необходимо закончить до конца текущего учебного года.

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ТАСС / Кухмарь Кирилл

Максим Плетнёв

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