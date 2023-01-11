Мурашко: В новых регионах России медосмотры прошли уже более 110 тысяч детей
На сегодняшний день врачи провели медосмотры более 110 тысяч детей из новых регионов России. Такими цифрами на совещании с президентом страны поделился министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Осмотрены более 110 тыс. детей <…>. Планируем завершить до конца учебного года всю эту работу. По результатам профилактических осмотров такая важная цифра — более 50% диагнозов — это впервые установленные диагнозы", — сказал глава министерства.
Массовую диспансеризацию детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин поручил провести в октябре прошлого года. Он подчеркнул, что профосмотры, которые будут проходить с согласия родителей, необходимо закончить до конца текущего учебного года.
ТАСС / Кухмарь Кирилл