Мурашко: В новых регионах России медосмотры прошли уже более 110 тысяч детей

На сегодняшний день врачи провели медосмотры более 110 тысяч детей из новых регионов России. Такими цифрами на совещании с президентом страны поделился министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Осмотрены более 110 тыс. детей <…>. Планируем завершить до конца учебного года всю эту работу. По результатам профилактических осмотров такая важная цифра — более 50% диагнозов — это впервые установленные диагнозы", — сказал глава министерства.