Гендиректор "Зенита" высказался о возможном переезде российского футбола в Азию
В переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола нет ничего плохого, если вопрос стоит так, что в европейских турнирах ещё долго не получится поучаствовать. Об этом сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределённое время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть", — пояснил он.
Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за спецоперации на Украине. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. РФС объявил о создании рабочей группы по вопросу возвращения в международные турниры.
ТАСС / Демьянчук Александр