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11 января, 13:43

Гендиректор "Зенита" высказался о возможном переезде российского футбола в Азию

В переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола нет ничего плохого, если вопрос стоит так, что в европейских турнирах ещё долго не получится поучаствовать. Об этом сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределённое время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть", — пояснил он.

В УЕФА усомнились, что уход РФС в Азию изменит отношение ФИФА

В УЕФА усомнились, что уход РФС в Азию изменит отношение ФИФА

Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за спецоперации на Украине. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. РФС объявил о создании рабочей группы по вопросу возвращения в международные турниры.

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ТАСС / Демьянчук Александр

Татьяна Миссуми
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