Гендиректор "Зенита" высказался о возможном переезде российского футбола в Азию

В переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола нет ничего плохого, если вопрос стоит так, что в европейских турнирах ещё долго не получится поучаствовать. Об этом сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределённое время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть", — пояснил он.