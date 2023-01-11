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11 января, 13:35

Россияне назвали Камилу Валиеву лучшей спортсменкой 2022 года

ВЦИОМ: Россияне признали фигуристку Валиеву лучшей спортсменкой 2022 года

Фигуристка Камила Валиева стала лучшей спортсменкой 2022 года, следует из опроса ВЦИОМа. Так, за олимпийскую чемпионку, чемпионку России и Европы 2022 года проголосовало (7%) респондентов.

На втором месте оказался лыжник Александр Большунов (5%), а на третьем — капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Ещё по 2% голосов получили фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова.

Согласно исследованию, на вероятность попадания в рейтинг влияет наличие у спортсмена достижений на крупнейших соревнованиях. В опросе приняло участие 1600 человек старше 18 лет.

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Лайф рассказывал о другом социологическом исследовании ВЦИОМа. Так, президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком у россиян в 2022 году. За российского лидера голоса отдали 55% респондентов.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Шандрыголов

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