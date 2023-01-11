Песков заявил об отсутствии серьёзных претензий у Путина к работе Мантурова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычным рабочим моментом критику со стороны российского лидера Владимира Путина в отношении вице-премьера и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
"Нет. Это обычный рабочий процесс", — ответил Песков на вопрос, есть ли у главы государства серьёзные претензии к вице-премьеру.
Напомним, российский лидер Владимир Путин назвал очень долгой работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год и поручил главе Минпромторга Денису Мантурову закончить её за месяц ("и не позже"). Задача была поставлена на совещании с членами правительства.
ТАСС / Сергей Бобылев