Песков заявил об отсутствии серьёзных претензий у Путина к работе Мантурова

"Нет. Это обычный рабочий процесс", — ответил Песков на вопрос, есть ли у главы государства серьёзные претензии к вице-премьеру.

Напомним, российский лидер Владимир Путин назвал очень долгой работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год и поручил главе Минпромторга Денису Мантурову закончить её за месяц ("и не позже"). Задача была поставлена на совещании с членами правительства.