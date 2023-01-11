Больше половины россиян назвали Путина политиком 2022 года
ВЦИОМ: 55% россиян назвали политиком 2022 года Владимира Путина
Президент Владимир Путин признан российским политиком 2022 года, на втором месте премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на третьем — министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.
"Российским политиком минувшего года, по версии россиян, стал Владимир Путин (55%). Президент России неизменно возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений (с 2006 года) — в ходе декабрьских опросов его в среднем называл каждый второй россиянин (53%). Максимум пришёлся на 2014–2015 годы — 71–74%", — говорится в тексте.
При этом Путину удалось ощутимо оторваться от конкурентов. За него отдали голоса 55% респондентов, за Мишустина — 21%, за Лаврова — 13%. К слову, россияне положительно оценивают деятельность главы правительства, с 2020 года Мишустин постоянно входит в тройку лидеров в подобных опросах.
А каждый десятый опрошенный (10%) назвал политиком года министра обороны РФ Сергея Шойгу, ещё 5% оказались по-прежнему верны ушедшему из жизни председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому и проголосовали за его кандидатуру. Также 25% россиян не смогли назвать лучшим кого-то одного, лишь 7% считают, что никто из представленных политиков не достоин этого звания.
Ранее президент России Владимир Путин был заочно награждён орденом Республики Сербской. По признанию Белграда, республика всегда благодарит своих друзей, которые её ценят и уважают.
LIFE / Павел Баранов