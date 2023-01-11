Больше половины россиян назвали Путина политиком 2022 года

Президент Владимир Путин признан российским политиком 2022 года, на втором месте премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на третьем — министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.

"Российским политиком минувшего года, по версии россиян, стал Владимир Путин (55%). Президент России неизменно возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений (с 2006 года) — в ходе декабрьских опросов его в среднем называл каждый второй россиянин (53%). Максимум пришёлся на 2014–2015 годы — 71–74%", — говорится в тексте.

При этом Путину удалось ощутимо оторваться от конкурентов. За него отдали голоса 55% респондентов, за Мишустина — 21%, за Лаврова — 13%. К слову, россияне положительно оценивают деятельность главы правительства, с 2020 года Мишустин постоянно входит в тройку лидеров в подобных опросах.

А каждый десятый опрошенный (10%) назвал политиком года министра обороны РФ Сергея Шойгу, ещё 5% оказались по-прежнему верны ушедшему из жизни председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому и проголосовали за его кандидатуру. Также 25% россиян не смогли назвать лучшим кого-то одного, лишь 7% считают, что никто из представленных политиков не достоин этого звания.